"Schock und sofortige Schmerzen": Frau klagt wegen zerstörtem Implantat nach Sicherheits-Check

Atlanta (Georgia/USA) - Ein Vorfall am verkehrsreichsten Flughafen der USA sorgt für Aufsehen: Eine Frau aus dem Bundesstaat Georgia behauptet, Sicherheitsbeamte hätten sie gezwungen, durch einen Flughafenscanner zu gehen, obwohl sie zuvor gewarnt hatte, dass sie ein empfindliches Implantat in ihrer Wirbelsäule trägt.

Trotz mehrfacher Bitten wurde die Frau dazu gezwungen, durch einen Scanner zu gehen. (Symbolbild) © JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Frau, Kerri Thomas, hat am 18. Februar eine Zivilklage gegen die Vereinigten Staaten eingereicht, wie People berichtet.

Der Vorfall soll sich bereits am 21. Mai 2024 am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ereignet haben.

Nach Angaben der Klägerin informierte sie die Mitarbeiter der Transportation Security Administration (TSA) am Sicherheitscheckpoint über ihr Wirbelsäulen-Stimulationsimplantat (auch Schmerzschrittmacher genannt).

Diese Geräte senden schwache elektrische Impulse an das Rückenmark, um chronische Schmerzen zu lindern.

Thomas habe sogar eine medizinische Identifikationskarte vorgelegt und darum gebeten, stattdessen per Abtasten kontrolliert zu werden.

Doch laut Klageschrift sollen die Beamten ihre Bitte ignoriert haben. "Der einzige Weg, wie Sie ins Flugzeug kommen, ist, durch die Maschine zu gehen", habe ein Mitarbeiter stattdessen zu ihr gesagt.