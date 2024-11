Als Frau in Secondhand-Laden auf diesen Pullover stößt, wird sie sofort emotional

Londonderry (USA) - Secondhandläden können die reinste Goldgrube für Schnäppchenjäger sein. Manchmal stößt man dort sogar auf teure Designer-Stücke oder Raritäten, die einen im besten Falle reich machen. Eine Kundin aus dem US-Bundesstaat New Hampshire fand ebenfalls etwas sehr Wertvolles - wenn auch im emotionalen Sinne.

So auch zuletzt, als sie auf einen weißen Pullover stieß, der ganz offensichtlich von einem oder mehreren Kindern gestaltet worden war.

Auch wenn sie bei ihren Besuchen in Secondhandläden eigentlich auf der Suche nach einzigartigen Schätzen ist, freut sie sich auch über Funde, die materiell eher wenig Wert haben - dafür aber aus viel wertvolleren Gründen.

Mittlerweile kann die US-Amerikanerin sich sogar Inhaberin eines eigenen Secondhand-Shops nennen. "Ich kaufe Secondhand, seit ich denken kann", so Hernandez gegenüber Newsweek . Für sie wäre jeder Trip in solch einen Laden eine "Schnitzeljagd".

Das Oberteil, das einst von einem Kind für seine geliebte Mutter gestaltet worden war, hat eine emotionale Botschaft. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/gabgrabs

Der Aufdruck trieb der 26-Jährigen sogar die Tränen in die Augen: "Ich liebe dich, Mama", hatte man einst auf das Oberteil in krakeliger Schrift gemalt. Neben Herzen und Handabdrücken hatten die Kinder sich noch mit einer Zeichnung von zwei Personen verewigt, die vermutlich eine Mutter und ihren Nachwuchs darstellten.

"Als ich es sah, konnte ich nur denken, dass eine Mutter gestorben war", so Hernandez. Beim Stöbern in den Gebrauchtwarenläden würde sie häufig solch emotionale Erinnerungsstücke finden. "Was den meisten Leuten nicht klar ist, ist, dass viele der Gegenstände von Todesfällen stammen."

Die US-Amerikanerin erklärt, dass sie bei solchen Kleidungsstücken "emotional" werde, weil jedes von ihnen eine "Hintergrundgeschichte" hat. Auch wenn sie nicht genau wisse, wem der Pullover einst gehörte und warum die Kinder ihn derart gestaltet haben, weiß Hernandez, dass im Oberteil "Erinnerungen verborgen" sind.

Indem sie ihren Fund auf ihrer Instagramseite öffentlich machte, will die 26-Jährige andere Menschen dafür sensibilisieren, auch gebrauchte Kleidung mit Respekt zu behandeln. Für andere Personen war dies der jenes Teil vielleicht ein sehr wertvolles Stück.