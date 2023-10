Mehrere Tote bei Amoklauf: Polizei jagt trainierten Schusswaffen-Ausbilder mit Foto

Lewiston (Maine/USA) - Ein Schütze hat in einer kleinen Stadt im Nordosten der USA ein Blutbad mit mehreren Toten und Verletzten angerichtet. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Die Polizeibehörden berichteten von Schusswaffenangriffen an mehreren Orten. © Robert F. Bukaty/AP/dpa

Es gebe mehrere Todesopfer, teilte die Polizei am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Lewiston im US-Bundesstaat Maine mit, ohne Zahlen zu nennen. Die Lage sei noch zu unklar.

Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise allerdings von etwa 20 Toten und bis zu 60 Verletzten. Stadtrat Robert McCarthy sagte dem Sender CNN, nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung gebe es 22 Tote und "viele, viele weitere Verletzte". Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Der Schütze ist auf der Flucht, die Großfahndung nach ihm läuft auf Hochtouren.

Um 18.56 Uhr Ortszeit am Mittwoch seien die ersten Notrufe eingegangen, schilderte die Polizei. Der mit einem braunen Oberteil bekleidete Schütze habe in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet.

Eine Zeugin berichtete dem Sender ABC, ihre elfjährige Tochter sei beim Bowlen gewesen, als die ersten Schüsse fielen. "Ich habe mich über sie gelegt, um sie zu schützen", sagte die Frau.