"Angepisste" Anwohnerin soll Besucher von TikTok-Hotspot mit Urin beworfen haben!

New York City (New York, USA) - Auf einmal regnet es von oben herab: Eine verärgerte New Yorkerin muss sich einer Klage stellen, nachdem sie Urin auf Besucher eines TikTok-Hotspots in Manhattan geschüttet haben soll!

Die "Old Friend Photobooth" - ein auf TikTok beliebter Ort im New Yorker Stadtteil Manhattan. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/thelifeofgracee

Wie die "New York Post" berichtet, hätte Anwohnerin Maggie T. den Besitzern der Fotokabine "Old Friend Photobooth" in der Lower East Side den "Krieg" erklärt, nachdem diese einen Mietvertrag für ihren Stand neben ihrem Wohngebäude unterschrieben hätten.

Seit der Neueröffnung der Kabine am 9. Dezember 2024 (Ortszeit) in der 145 Allen St. hätte Maggie T. etwa einen Eimer voll mit Urin aus ihrem Fenster im zweiten Stock auf einen Standbesitzer sowie in der Schlange stehende Kunden geworfen. Zudem soll sie auch Schlösser des Standes verklebt und "saftige" Drohungen ausgesprochen haben.

Gegenüber der "New York Post" habe sich Maggie T. erklärt. Demnach sei alles nur ein Trick der Betreiber der Fotokabine, um an Geld zu kommen, bevor die TikTok-Sensation am morgigen Sonntag (Ortszeit) sowieso aussterben würde. Laut ihr wäre die Situation vor Ort "unkontrollierbar", Hunderte von Menschen würden teils in der Schlange zur Fotokabine stehen.

Dass sie Urin auf Menschen vor Ort geschüttet habe, bestreite sie. Laut der Klage sei der Vorfall um den mutmaßlichen Urin-Eimer jedoch am 5. Januar (Ortszeit) tatsächlich eskaliert - eingetroffene Sanitäter sowie Polizeibeamte hätten bestätigt, dass es sich bei der von ihr verschütteten Flüssigkeit um Urin gehandelt habe.