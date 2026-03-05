Im Pool "ertrunken": Tot geglaubtes Kind zeigt plötzlich wieder Lebenszeichen

Gilbert (Arizona/USA) - Ein dramatischer und kaum zu glaubender Vorfall sorgt derzeit in den USA für Aufsehen: Ein Kind, das nach einem Badeunfall in einem Pool zunächst für tot erklärt wurde, zeigte Stunden später plötzlich wieder Lebenszeichen.

Das Kind wurde bewusstlos in einem Gartenpool entdeckt. (Symbolfoto) © 123RF/hooyah808

Der Unfall ereignete sich am Super-Bowl-Sonntag (8. Februar) in der Stadt Gilbert im US-Bundesstaat Arizona, wie "AZFamily" berichtet.

Während Millionen Menschen das Football-Finale im Fernsehen verfolgten, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Wohnhaus gerufen. In einem privaten Gartenpool war ein Kind bewusstlos entdeckt worden.

Rettungskräfte versuchten sofort, das Kind wiederzubeleben, bevor es in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Doch dort nahmen die Ereignisse zunächst eine tragische Wendung: Um 18.20 Uhr erklärten Ärzte das Kind offiziell für tot. Für die Familie muss es der schlimmste Moment ihres Lebens gewesen sein.

Was allerdings danach geschah, klingt wie ein medizinisches Wunder. Rund fünf Stunden später - gegen 23.30 Uhr - wurden die Behörden darüber informiert, dass das Kind plötzlich wieder Anzeichen von Leben zeigte. Es wurde daraufhin per Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen.

Name und Alter des Kindes wurden nicht öffentlich bekannt gegeben. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an.