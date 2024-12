04.12.2024 15:58 1.695 Chef von Milliarden-Unternehmen auf offener Straße erschossen

Brian Thompson (50), Chef des Milliarden-Konzerns "UnitedHealth", ist am Mittwoch bei einem Angriff in New York getötet worden.

Von Ivan Simovic

New York (USA) - Erschreckende Bluttat auf offener Straße - und das im Herzen der US-amerikanischen Millionenmetropole New York. Ereignet hat sich die Tat am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im New Yorker Stadtteil Manhattan. © Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa Brian Thompson (50), Chef des Milliarden-Konzerns UnitedHealth, ist am Mittwoch im Stadtbezirk Manhatten von einem bislang noch unbekannten Schützen getötet worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe ein maskierter Mann gegen 6.46 Uhr (Orszeit) den 50-jährigen Versicherungsfunktionär vor dem Hilton-Hotel nahe dem Times Square abgefangen und gezielt mehrere Schüsse auf ihn abgefeuert. Im Anschluss der Tat hätten ihn die alarmierten Rettungskräfte mit schweren Verletzungen ins nahe gelegene Mount Sinai Hospital gebracht, wo er später dann für tot erklärt worden sei. Das gab die Boulevardzeitung New York Post unter Berufung auf polizeiliche Angaben bekannt. Tödliche Attacke! Brian Thompson vor Hilton-Hotel in New York erschossen Polizisten sperrten den Bereich am Eingang des Hotels in der Nähe des Times Square weiträumig ab. © Kyle Mazza/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa Demnach sei es bislang noch zu keiner Festnahme gekommen, der mutmaßliche Täter wäre demzufolge noch immer auf freiem Fuß. Der Gesuchte soll sich zuvor in unmittelbarer Nähe zum Hotel befunden haben, hatte offenbar auf Thompson gewartet. Nähere Details sind bislang jedoch nicht bekannt. Unklar ist ebenso, ob sich Täter und Opfer gekannt haben. Gemessen am Umsatz zählt der Gesundheitsdienstleister zu den erfolgreichsten Versicherungskonzernen der Vereinigten Staaten. Erstmeldung von 15.51 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.58 Uhr

Titelfoto: Niyi Fote/Zuma Press/dpa