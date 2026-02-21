Attacke auf Umspannwerk: FBI prüft Terror-Verdacht nach Waffenfund

Boulder City (Nevada/USA) - Schock in Nevada: Ein 23-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat New York soll versucht haben, mit seinem Auto ein wichtiges Umspannwerk nahe dem Hoover-Damm zu rammen. Das FBI ermittelt wegen eines möglichen Terroranschlags.

Das Fahrzeug krachte zuerst in Kabeltrommeln, wodurch die Anlage nicht beschädigt wurde. © Screenshot/Facebook/LVMPD

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr raste der Mann mit einer Limousine durch den Sicherheitszaun einer Anlage des Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) außerhalb von Boulder City, wie die Los Angeles Times berichtet.

Die Station leitet Strom vom Hoover-Damm nach Los Angeles, ein sensibles Ziel der Energieversorgung.

Statt direkt in Transformatoren oder Generatoren zu rasen, krachte das Fahrzeug zunächst gegen große industrielle Kabeltrommeln.

Als die Polizei eintraf, fanden die Beamten den Fahrer tot auf dem Fahrersitz mit einer Schussverletzung am Kopf. Die Behörden identifizierten ihn als Dawson Noah Maloney (23) aus Albany.

Laut Sheriff soll er vor der Tat mit Familienangehörigen kommuniziert und dabei von Selbstmord gesprochen sowie angedeutet haben, "in den Nachrichten landen" zu wollen. In einer Nachricht an seine Mutter bezeichnete er sich selbst als "toten Terroristen-Sohn".