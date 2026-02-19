Nach Wohnhaus-Invasion: Polizei schnappt Schwein auf Snack-Suche

Ellenboro (North Carolina/USA) - In Ellenboro im US-Bundesstaat North Carolina sorgte am Montag ein ausgebüxtes Schwein für Aufregung und jede Menge Lacher.

Mithilfe einer Packung Cracker gelang es dem Polizisten schließlich, das Schwein "in Gewahrsam" zu nehmen. © Screenshot/Facebook/Rutherford County Sheriff’s Office, N.C.

Laut Angaben des Rutherford County Sheriff's Office erhielt die Leitstelle am 16. Februar einen der wohl ungewöhnlichsten Notrufe des Jahres: Ein Schwein war in ein Wohnhaus eingedrungen -offenbar auf der Suche nach Snacks.

Der vierbeinige Eindringling hört auf den Namen Penelope und zeigte laut Bericht der Polizei keinerlei Angst.

Der Ordnungshüter trat dem hungrigen Tier schließlich gegenüber - bewaffnet mit einer Packung Crackern. Nach "hochgradig fragwürdigen Verhandlungen" kapitulierte Penelope schließlich.

Das Schwein wurde in Gewahrsam genommen und sicher bei den Tierschützern von "Rutherford County Animal Control Services" untergebracht. Später konnte sogar der Besitzer ausfindig gemacht werden.

"Momente wie diese erinnern uns daran, dass Polizeiarbeit in der Gemeinde nicht immer nur aus Blaulicht und Sirenen besteht. Manchmal ist es Geduld. Manchmal ist es Lachen. Und manchmal ist es die Festnahme eines Schweins wegen Einbruchs", erklärte das Sheriff's Office zum Einsatz.