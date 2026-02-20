Gerüst versagt: Bauarbeiter hängen plötzlich an Hochhaus-Fassade

Sacramento (Kalifornien/USA) - Zwei Bauarbeiter baumelten am Dienstag plötzlich an der Fassade eines achtstöckigen Gebäudes in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien, nachdem ihr Gerüst plötzlich versagt hatte.

Wegen Stromleitungen unter den Arbeitern wurde die Rettung zur Herausforderung. © Screenshot/X/@SacFirePIO

Die Männer arbeiteten gerade an der Installation eines Schutznetzes, als es zu dem Zwischenfall kam, wie FOX40 berichtet.

"Das Gerüst hatte eine Fehlfunktion, entweder im Motor oder im Bremssystem. Dadurch geriet eine Seite des Gerüsts völlig aus dem Gleichgewicht", erklärte Sacramentos Feuerwehrchef Chris Costamagna.

Die alarmierte Feuerwehr rückte sofort an, doch die Rettung gestaltete sich schwierig: Unterhalb der Baustelle verliefen stromführende Leitungen, sodass eine Drehleiter nicht direkt unter den Verunglückten positioniert werden konnte.

Stattdessen verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Dach des Gebäudes und sicherten die Bauarbeiter von oben mit spezieller Rettungsausrüstung.