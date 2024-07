Bekannt aus vielen Sitcoms: Whitney Rydbeck verliert Kampf gegen Krebs

Whitney Rydbeck im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild) © Screenshot/Facebook/Whitney Rydbeck

Sein Freund und Regisseur Tommy McLoughlin teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit.

"Wir haben nicht nur einen wirklich lustigen Komiker und Schauspieler verloren ... sondern auch einen der herzensguten Menschen, die ich je gekannt habe. Gott segne dich und ruhe in Frieden", schrieb er unter den Post.

Laut Hollywood Reporter starb der Schauspieler in einem Hospiz in Kalifornien an Prostatakrebs.