78-Jähriger will Sex mit Frau haben - als sie Nein sagt, zückt er seine Waffe

Alles in Kürze

Wie der Staatsanwalt des DeSoto Countys berichtet, wurde Steven Robertson am Donnerstag zu 30 Jahren Haft verurteilt, nachdem er in zwei Fällen von schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe für schuldig gesprochen wurde.

Staatsanwalt Matthew Barton richtete sich nach der Verurteilung mit einem klaren Statement an die Öffentlichkeit: "Mit 78 Jahren ist dies praktisch eine lebenslange Haftstrafe für Herrn Robertson, der den Rest seines Lebens in einem gestreiften Overall verbringen wird."