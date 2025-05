Beschämende Szenen in Grundschule: Eltern starten Massenschlägerei - "Bitte hört auf"

West Memphis (Arkansas/USA) - Beschämende Szenen. In einer Grundschule in den USA ist eine Feier völlig aus dem Ruder gelaufen. Unter den anwesenden Eltern brach eine wilde Massenschlägerei aus.

Unschön: Plötzlich gingen die Eltern aufeinander los. Das kleine Mädchen hat offenkundig große Angst. © Montage: Facebook/Aleicia Evans

So geschehen am Mittwoch in der Grundschule Faulk Elementary in West Memphis (Arkansas), berichtet der Sender WREG.

Auf einem Video, das von einer besorgten Mutter bei Facebook geteilt wurde, ist zu sehen, wie die fröhliche Abschlussfeier plötzlich eine ganz andere Richtung nimmt, als aufgebrachte Eltern auf dem Korridor aufeinander losgehen.

Mehrere Männer und Frauen prügeln wild aufeinander ein, schubsen sich, ziehen einander an den Haaren. Ein Vater gibt einer Frau heftige Faustschläge, später rennt er mit zerrissenem T-Shirt den Gang hinab. Ein kleines Mädchen steht schockiert daneben.

Immer wieder rufen verzweifelte Kinder: "Stopp! Hört auf!" Doch den Randale-Eltern ist das völlig egal. Sie prügeln einfach weiter. Derweil versuchen andere Eltern, ihren Nachwuchs aus dem Gefahrenbereich zu bringen.