Besucher durchleben Horror-Fahrt auf Karussell im Freizeitpark!

In luftiger Höhe blieb das Karussell plötzlich stecken! © Tieanna Joseph Cade/Tieanna Joseph Cade/AP/dpa

Mindestens zehn Minuten hätten sie in dieser Position in der Höhe am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Vergnügungspark Oaks Amusement Park in Portland an der US-Westküste verharren müssen, berichtete das Portal OPB.

Rettungskräfte der Feuerwehr Portland hätten zunächst erwogen, die Menschen mit einem Seil aus den Sitzen des runden "Atmos-Fear"-Fahrgeschäfts zu holen.

Doch schließlich konnten die Einsatzkräfte das Karussell manuell auf den Boden herunterlassen, wie die Feuerwehr in einem Post auf der Plattform X schrieb.

Schwerverletzte gab es demnach nicht - weitere Details wurden nicht genannt, nur, dass die sich nach ihrer Rettung medizinisch untersuchen lassen konnten.

Warum das Karussell steckenblieb, war zunächst nicht bekannt.