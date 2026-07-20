Legte er etwa absichtlich den Rückwärtsgang ein? Profi-Boxerin (†26) stirbt nach Crash mit Auto

Bryan (Texas/USA) - Die US -amerikanische Profi-Boxerin Hannah Rapp ist im Alter von nur 26 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Während einer Radtour erfasste ein vorbeikommendes Auto die Sportlerin und verletzte sie dabei tödlich.

Hannah Rapp (†26) wurde auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/hrapp7

Wie die zuständige Behörde auf Facebook mitteilte, ereignete sich das Unglück am Samstag gegen 10 Uhr auf der FM159 in Texas.

"Ersten Berichten zufolge hatte ein Fahrzeug eine Radfahrerin erfasst, woraufhin die erwachsene Frau auf der Fahrbahn liegen blieb", hieß es in der Pressemitteilung.

Einsatzkräfte fanden die 26-Jährige schwer verletzt am Boden vor und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein - jedoch ohne Erfolg. Rapp erlag nur wenige Stunden später ihren Verletzungen.

Im Laufe der Ermittlungen deckte die Polizei einen äußerst ungewöhnlichen Unfallhergang auf: Der Fahrer, welcher später als Charles Medina (31) identifiziert wurde, soll zunächst zwei Radfahrer überholt und anschließend vor ihnen ruckartig abgebremst haben.

"Nach dem Überholvorgang hielt Medina sein Fahrzeug an, setzte zurück und erfasste einen der Radfahrer." Der 31-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen und wegen Totschlags angeklagt. Ob die Tat vorsätzlich war oder nicht, wird derzeit geprüft.