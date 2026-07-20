Legte er etwa absichtlich den Rückwärtsgang ein? Profi-Boxerin (†26) stirbt nach Crash mit Auto
Bryan (Texas/USA) - Die US-amerikanische Profi-Boxerin Hannah Rapp ist im Alter von nur 26 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Während einer Radtour erfasste ein vorbeikommendes Auto die Sportlerin und verletzte sie dabei tödlich.
Wie die zuständige Behörde auf Facebook mitteilte, ereignete sich das Unglück am Samstag gegen 10 Uhr auf der FM159 in Texas.
"Ersten Berichten zufolge hatte ein Fahrzeug eine Radfahrerin erfasst, woraufhin die erwachsene Frau auf der Fahrbahn liegen blieb", hieß es in der Pressemitteilung.
Einsatzkräfte fanden die 26-Jährige schwer verletzt am Boden vor und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein - jedoch ohne Erfolg. Rapp erlag nur wenige Stunden später ihren Verletzungen.
Im Laufe der Ermittlungen deckte die Polizei einen äußerst ungewöhnlichen Unfallhergang auf: Der Fahrer, welcher später als Charles Medina (31) identifiziert wurde, soll zunächst zwei Radfahrer überholt und anschließend vor ihnen ruckartig abgebremst haben.
"Nach dem Überholvorgang hielt Medina sein Fahrzeug an, setzte zurück und erfasste einen der Radfahrer." Der 31-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen und wegen Totschlags angeklagt. Ob die Tat vorsätzlich war oder nicht, wird derzeit geprüft.
Rapp kämpfte erst vor wenigen Wochen um den "WBC-Weltmeistertitel"
Wie The Guardian berichtete, war Medina bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen. Demnach sei er beispielsweise wegen "gefährlichen Umgangs mit Schusswaffen" oder Körperverletzung festgenommen worden. Ob es in Rapps Fall zu einer Verurteilung kommt, ist derzeit noch unklar.
Erst im Juni dieses Jahres hatte die 26-Jährige um den "WBC-Weltmeistertitel" im Federgewicht gekämpft. Dabei gewann sie acht von zehn Kämpfen und erreichte einmal ein Unentschieden.
"Der Verlust von Hannah Rapp erfüllt uns mit tiefem Schmerz. Sie war eine außergewöhnliche Boxerin, aber vor allem ein unschätzbares Mitglied unserer Boxfamilie", zitierte das Magazin Mauricio Sulaimán (56), WBC-Präsident.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/hrapp7