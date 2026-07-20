Isabella stirbt bei iranischem Angriff: Trump schwört Rache für 19-jährige US-Soldatin

USA - Sie kamen bei dem Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien ums Leben. Nun hat das US-Verteidigungsministerium die Identität der zwei jungen Soldaten bekannt gegeben.

Isabella Gonzales (†19) kam bei einem iranischen Raketenangriff ums Leben. © U.S. Army

Bei den Opfern handelt es sich um die 19-jährige Gefreite Isabella Gonzales aus Carrollton (Texas) und den 25-jährigen Oberleutnant Tyler James Feehan aus Ewa Beach (Hawaii). Zu Isabella hat die US-Armee bereits ein offizielles Foto herausgegeben.

Ein dritter US-Soldat starb laut Bericht der New York Post einen Tag später im Irak bei der kontrollierten Sprengung einer zuvor abgeschossenen iranischen Drohne. Seine Identität wurde bislang nicht veröffentlicht.

Seit Beginn der US-Militäroperation "Epic Fury" am 28. Februar sind damit insgesamt 17 US-Soldaten getötet worden. Derweil setzten die Vereinigten Staaten ihre Luftangriffe auf iranische Ziele in der neunten Nacht in Folge fort.

Auch auf iranischer Seite gibt es zahlreiche Opfer zu beklagen. Nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes sind seit Kriegsbeginn mehr als 1900 Zivilisten getötet worden. Mehr als 20.000 Menschen wurden den Zahlen zufolge verletzt.