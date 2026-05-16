ISIS-Vize von US-Truppen eliminiert: Terrorzelle in Afrika ausgerottet

Nigeria - Im Nordosten Nigerias haben US-Truppen nach eigenen Angaben gemeinsam mit nigerianischen Streitkräften mehrere hochrangige Mitglieder der islamistischen Terrororganisation "ISIS" getötet.

Vorher, nachher: Per Luftschlag wurde ein ISIS-Stützpunkt in Nigeria dem Erdboden gleichgemacht. © Bildmontage: X/@USAfricaCommand

"Wie Präsident Trump gestern Abend mitteilte, führte AFRICOM in Abstimmung mit den Streitkräften Nigerias mutig und tapfer eine erfolgreiche Mission durch, die zur Eliminierung von Abu-Bilal al-Minuki und mehreren anderen ISIS-Führern führte", erklärte Luftwaffen-General Dagvin Anderson (56) in einer Mitteilung des US-Afrikakommandos (AFRICOM) am Freitag.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) auf seiner Plattform "Truth Social" mitgeteilt, dass mit al-Minuki der "aktivste Terrorist der Welt" getötet worden sei: "Abu-Bilal al-Minuki, zweithöchster Befehlshaber des IS, glaubte, er könne sich in Afrika verbergen; doch er ahnte nicht, dass wir über Quellen verfügten, die uns fortlaufend über seine Aktivitäten informierten."

Laut AFRICOM sei der ISIS-Vize für globale Medien- und Finanzoperationen des Terrornetzwerks sowie für die Entwicklung und Herstellung von Waffen verantwortlich und an mehreren Angriffen und Geiselnahmen direkt beteiligt gewesen.

Veröffentlichte Videoaufnahmen des US-Militärs zeigen dabei, wie ein Gebiet mit einer "signifikanten Präsenz an ISIS-Kämpfern" per Luftschlag dem Erdboden gleichgemacht wurde.