ISIS-Vize von US-Truppen eliminiert: Terrorzelle in Afrika ausgerottet
Nigeria - Im Nordosten Nigerias haben US-Truppen nach eigenen Angaben gemeinsam mit nigerianischen Streitkräften mehrere hochrangige Mitglieder der islamistischen Terrororganisation "ISIS" getötet.
"Wie Präsident Trump gestern Abend mitteilte, führte AFRICOM in Abstimmung mit den Streitkräften Nigerias mutig und tapfer eine erfolgreiche Mission durch, die zur Eliminierung von Abu-Bilal al-Minuki und mehreren anderen ISIS-Führern führte", erklärte Luftwaffen-General Dagvin Anderson (56) in einer Mitteilung des US-Afrikakommandos (AFRICOM) am Freitag.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump (79) auf seiner Plattform "Truth Social" mitgeteilt, dass mit al-Minuki der "aktivste Terrorist der Welt" getötet worden sei: "Abu-Bilal al-Minuki, zweithöchster Befehlshaber des IS, glaubte, er könne sich in Afrika verbergen; doch er ahnte nicht, dass wir über Quellen verfügten, die uns fortlaufend über seine Aktivitäten informierten."
Laut AFRICOM sei der ISIS-Vize für globale Medien- und Finanzoperationen des Terrornetzwerks sowie für die Entwicklung und Herstellung von Waffen verantwortlich und an mehreren Angriffen und Geiselnahmen direkt beteiligt gewesen.
Veröffentlichte Videoaufnahmen des US-Militärs zeigen dabei, wie ein Gebiet mit einer "signifikanten Präsenz an ISIS-Kämpfern" per Luftschlag dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Trump bedankte sich zudem bei der nigerianischen Regierung für die Unterstützung im Zuge des Einsatzes und erklärte, dass die "Operationsfähigkeit" von ISIS durch die Ausschaltung von al-Minuki "massiv geschwächt" worden sei.
Titelfoto: Bildmontage: X/@USAfricaCommand, Jacquelyn Martin/AP/dpa