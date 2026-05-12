Gründer von weltweit bekannter Kosmetik-Marke schlägt irren Karriereweg ein

Kalifornien (USA) - Scott-Vincent Borba (52) gründete im Jahr 2004 die weltweit bekannte Kosmetik-Marke e.l.f. Cosmetics. Nach jahrelangem Erfolg entschied sich der Unternehmer, sein Vermögen zu veräußern und einen komplett neuen Karriereweg einzuschlagen: Borba wird katholischer Priester.

2004 gründete Scott-Vincent Borba (52) die weltweit bekannte Kosmetik-Marke e.l.f. Cosmetics. Jetzt macht er Schluss mit der Glamour-Welt. © VALERIE MACON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vor über 20 Jahren begründete Borba die tierversuchsfreie Make-up-Marke mit. Doch nun scheint sein Interesse am Unternehmer-Sein ein Ende gefunden zu haben. Am 23. Mai wird er in seiner Heimatstadt in Kalifornien zum Priester geweiht.

Noch vor Jahren lebte der Ex-Unternehmer den glamourösen Hollywood-Lifestyle, wie er im Gespräch mit ABC7 verrät. "Ich führte ein verdorbenes Leben", so Borba. "Ich lebte nur für mich selbst … Ich war das Aushängeschild für Luxus."

Borba begann sein Leben komplett umzukrempeln. Mit Gottes Hilfe habe er sich neu fokussieren können und sogleich wieder Freude verspürt. "Ich war noch nie in meinem Leben glücklicher", verrät er.

"Ich bat unseren Herrn, mir zu helfen, der Mann zu sein, zu dem er mich geschaffen hatte. Und in diesem Moment erlebte ich eine gewaltige Flut von Liebe und Barmherzigkeit in meinem Leben."