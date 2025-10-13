Mann läuft mit Tattoo-Fail rum: Erst sein Freund macht ihn vier Jahre später darauf aufmerksam
USA - Ganze vier Jahre bemerkte Brandon nicht, dass er mit einem Tattoo-Fail durchs Leben ging. Erst nachdem ein Freund ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, fiel ihm sein Missgeschick auf.
Er musste lachen und war schockiert zugleich, wie er "Newsweek" erzählte.
Denn anstatt sich die lateinische Redewendung "Memento Mori" auf seinen Oberschenkel tätowieren zu lassen, steht dort seit vier Jahren "Momento Mori". Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Auf Deutsch bedeutet der Spruch: "Bedenke, dass du sterben wirst" - eine Erinnerung an unsere vergängliche Existenz.
Hintergrund für das Tattoo ist der mittlerweile verstorbene Rapper Mac Miller (†26). Der Ex-Freund von Ariana Grande (32) starb im September 2018 an einem Mix aus einer Überdosis von Schmerzmitteln, Alkohol und Drogen.
"Er ist einer meiner absoluten Favoriten", so Brandon, der aus Fredericksburg, US-Bundesstaat Virginia, kommt. "In seinem Musikvideo 'Self Care' ritzt er 'Memento Mori' kreisförmig in die Innenseite eines Sarges, während er lebendig begraben wird."
Brendon sieht's gelassen: "Letztendlich ist es nur ein kleiner Fleck auf meinem Körper"
Nach dem Tod des Rappers fand der Amerikaner, dass ein kreisförmiges Tattoo mit dem Ausdruck sowohl eine respektvolle Hommage als auch eine Erinnerung an die Bedeutung dahinter sein würde.
Sauer auf seinen Tätowierer ist er aber nicht. "Ich finde es ehrlich gesagt lustig und es erzählt eine kleine Geschichte." Da seine Beine zudem mehrere kleinere Tattoos, die er sich selbst gestochen hat und ihm mittlerweile nicht mehr gefallen, zieren, stört ihn der Fehler kaum.
Einen Schnappschuss seines Tattoo-Fails postete er auf Reddit, kassierte dort bereits jede Menge Upvotes und lustige Kommentare.
Brandon will den Körperschmuck genauso lassen und nicht überstechen lassen. "Letztendlich ist es nur ein kleiner Fleck auf meinem Körper."
