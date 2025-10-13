Mann läuft mit Tattoo-Fail rum: Erst sein Freund macht ihn vier Jahre später darauf aufmerksam

USA - Ganze vier Jahre bemerkte Brandon nicht, dass er mit einem Tattoo-Fail durchs Leben ging. Erst nachdem ein Freund ihn darauf aufmerksam gemacht hatte, fiel ihm sein Missgeschick auf.

Statt "Memento Mori" ziert den Oberschenkel von Brandon der Schriftzug "Momento Mori". © Screenshot/Reddit/r/badtattoos

Er musste lachen und war schockiert zugleich, wie er "Newsweek" erzählte.

Denn anstatt sich die lateinische Redewendung "Memento Mori" auf seinen Oberschenkel tätowieren zu lassen, steht dort seit vier Jahren "Momento Mori". Ein kleiner, aber feiner Unterschied.

Auf Deutsch bedeutet der Spruch: "Bedenke, dass du sterben wirst" - eine Erinnerung an unsere vergängliche Existenz.

Hintergrund für das Tattoo ist der mittlerweile verstorbene Rapper Mac Miller (†26). Der Ex-Freund von Ariana Grande (32) starb im September 2018 an einem Mix aus einer Überdosis von Schmerzmitteln, Alkohol und Drogen.

"Er ist einer meiner absoluten Favoriten", so Brandon, der aus Fredericksburg, US-Bundesstaat Virginia, kommt. "In seinem Musikvideo 'Self Care' ritzt er 'Memento Mori' kreisförmig in die Innenseite eines Sarges, während er lebendig begraben wird."