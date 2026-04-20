Frau kauft Brautkleid für unter 20 Euro in Secondhand-Laden: Dann wird ihr klar, woher das Kleid stammt

Chicago (USA) - Für die meisten Frauen gestaltet sich die Brautkleidsuche als das Schwierigste der gesamten Hochzeitsvorbereitungen. Doch nicht für Sophia Corin Ernsting aus der US-Stadt Chicago. Sie wurde in einem Secondhandladen sofort fündig und machte obendrauf ein beeindruckendes Schnäppchen. Denn wie sich herausstellte, hatte sie ein Designerstück ergattert.

Sophia Corin Ernsting ergatterte ein Brautkleid, welches Schauspielerin Sarah Jessica Parker in dem Film "Sex and the City" trug. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/sophiacorinwithlove

Für Sophia war es keine lange Suche, sie wusste genau, was sie an ihrem Hochzeitstag tragen würde. Denn wie sie im Gespräch mit Newsweek erzählt, hatte sie ihr Brautkleid gefunden und gekauft noch bevor sie überhaupt verlobt war.

Doch als sie das Kleid vor einigen Jahren in einem Secondhandladen im US-Bundesstaat Illinois entdeckte, wusste sie sofort: Diese Robe muss mit!

Nicht nur, weil ihr klar war, dass ihr das Kleid stehen würde. Sophia hatte erkannt, dass es sich um eines der Brautkleider handelte, welches Sarah Jessica Parker in ihrer legendären Rolle als Carrie Bradshaw in dem Film "Sex and the City" bei einem Fotoshooting getragen hatte.

Als wäre es noch nicht genug, dass es sich um eine beeindruckende Film-Requisite handelte, war die Robe eine Kreation der Designerin Vera Wang. Während solche Designerstücke meist Tausende von Euros kosten, legte die US-Amerikanerin lediglich schlappe 19 US-Dollar (umgerechnet rund 16 Euro) dafür hin.