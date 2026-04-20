Mann tötet all seine Kinder: "Schlimmste, was ich je gesehen habe"

Shreveport (USA) - Nachdem in den USA acht Kinder bei einer grausamen Schießerei ums Leben gekommen sind, kam nun die schreckliche Wahrheit ans Licht: Der Killer war ihr eigener Vater!

"Frohe Ostern! Wir hatten eine wundervolle Zeit in der Kirche – zum ersten Mal mit all meinen Kindern. Was für ein gesegneter Tag", schrieb Shamar Elkins wenige Tage vor dem Mord. © Bildmontage: Facebook/Shamar Elkins

In Shreveport, einer Stadt im US-Bundesstaat Lousiana, wurden am Sonntagmorgen acht Kinder getötet und zwei Frauen schwer verletzt. Nach NBC News handele es sich um die Freundin und die Ehefrau des Mannes.

Laut People wurde der Schütze mittlerweile als Shamar Elkins identifiziert. Sieben der acht getöteten Opfer sollen Elkins eigene Kinder gewesen sein, das andere vermutlich ein Freund der Familie.

Auch die Opfer, Jungen und Mädchen, wurden identifiziert - sie waren im Alter zwischen drei und elf Jahren.

Ein weiteres Kind sei zudem vom Dach gesprungen, um zu entkommen. Dem 13-jährigen Jungen sei die Flucht zwar gelungen, allerdings zog er sich Knochenbrüche zu.

Der erste Tatort sei ein Haus gewesen, in dem sich seine Ehefrau befand. Anschließend fuhr er den Angaben zufolge zum nächsten, wo sich die andere Frau sowie die Kinder aufhielten.