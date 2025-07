Coldplay deckt Affäre auf: Job-Aus für CEO und seine Kollegin?

Andy Byron (50) und Kristin Cabot (52) wurden beim Turteln während eines Konzerts erwischt - so wurde ihre Affäre aufgedeckt. © Collage: Screenshots/TikTok/@instaagraace

Denn wie die New York Post nun berichtete, wurde der CEO Andy Byron (50) beurlaubt, nachdem er von einer "Kiss-Cam" beim Turteln mit der Personalchefin Kristin Cabot (52) erwischt wurde - beide sind verheiratet, nur eben nicht miteinander.

Seine Rolle als Geschäftsführer wurde nun von Pete DeJoy übernommen - er selbst hatte "Astronomer" mitgegründet.

Auch für die 52-Jährige wurde es unangenehm: Die Firma hat auch sie beurlaubt - mindestens so lange, wie der Fall untersucht wird.

In einem offiziellen Statement erklärte das Unternehmen am Freitag: "Astronomer steht zu den Werten und der Kultur, die uns seit unserer Gründung prägen. Unsere Führungskräfte sollen in Verhalten und Verantwortlichkeit Vorbilder sein."

Weiter heißt es: "Der Vorstand hat eine formelle Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet, und wir werden in Kürze weitere Informationen dazu mitteilen."