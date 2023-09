"Die Gefahr ist noch nicht vorbei": New York erlebt die heftigsten Regenfälle seit 1882

New York City hat aufgrund des Tropensturms Ophelia heftige Regenfälle zu erleiden, die für einige Überschwemmungen sorgten.

Von Alexander Angierski

New York City (New York/USA) - New York erlebt heftige Regenfälle. So stark hat es im September seit 140 Jahren nicht mehr geregnet. Straßen und U-Bahn-Tunnel sind überflutet, der Notstand wurde ausgerufen.

Die Fluten spülen Müll und Dreck durch die Straßen. © Jake Offenhartz/AP/dp "Dieser Regen ist bedrohlich", sagte die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul (65). "Warten Sie nicht, bis Ihnen das Wasser bis zum Knie steht. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist", appellierte sie an die Bevölkerung, sich in Sicherheit zu bringen.

Von Freitagmorgen bis in die Nacht zum Samstag hat es in Teilen des Big Apple innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Monat, womit es der zweitnasseste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung wurde. Nur 1882 hatte es laut extremeweatherwatch mehr geregnet. Laut dem National Weather Service kamen stellenweise über 200 Millimeter Regen auf die Stadt herunter. USA News New York City geht unter - aber nicht wegen des Klimawandels Zum Vergleich: Bei der Jahrhundertflut 2002 in Sachsen wurde der regenreichste Tag in Dippoldiswalde gemessen. Da kamen 182,3 Millimeter herunter. Auf Social Media wurden die heftigen Bilder aus New York geteilt.

Ophelia ist für den Regen verantwortlich