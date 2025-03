Dieb verschluckt Beute im Wert von über 700.000 Euro!

Kein gewöhnlicher Platz für Ohrringe: Kurz vor seiner Festnahme schluckte der Dieb die Ohrringe runter. © Uncredited/Orlando District Attorney's office/AP/dpa

Mit ausgeklügelter Taktik begab sich der 32-Jährige in der US-Stadt Orlando in ein Geschäft des Luxus-Juweliers "Tiffany & Co."

Dort überzeugte er die Angestellten davon, dass er ein wohlhabender Spitzensportler sei, sodass ihm der hochwertige Schmuck präsentiert wurde, wie "BBC" berichtet.

Im Angesicht seiner glitzernden Beute riss er sich zwei Ohrringe und einen mit Diamanten besetzten Ring unter den Nagel. Den Ring verlor er jedoch direkt wieder, als er seine Beine in die Hand nahm und aus dem Laden sprintete.

Kurze Zeit später konnte der flüchtige Dieb von der Polizei ausfindig werden. Kurz bevor ihn die Einsatzkräfte dingfest machen konnten, verschluckte er seine stibitzen Juwelen mit einem umgerechneten Wert von 710.940 Euro.

Die Polizei veröffentlichte daraufhin eine Röntgenaufnahme, die zeigt, wie der teure Schmuck im Magen des Mannes verweilt. Ob sich die Ohrringe inzwischen den Weg durch den Darmtrakt zurück nach draußen gebahnt haben, konnte die Polizei gegenüber "BBC" am Mittwoch noch nicht bestätigen.