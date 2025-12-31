Mann gibt sich als Spediteur aus und lässt Fracht im Wert von über 300.000 Euro verschwinden

Evansville (USA) - Ein falscher Spediteur hat in den USA Unmengen an Hummern verschwinden lassen.

Ein Lastwagen voller Hummer ist auf dem Weg in den Supermarkt abhandengekommen. (Symbolbild) © Robert F. Bukaty/AP/dpa

Per Truck sollten Hummer im Wert von 400.000 US-Dollar (rund 340.000 Euro) in die Regale der US-Warenhauskette "Costco" geliefert werden, doch die Fracht erreichte nie ihr Ziel.

Stattdessen wurden die geladenen Delikatessen unterwegs gestohlen, wie der Sender "NBC" am Samstag berichtete. Der Übeltäter: der LKW-Fahrer selbst.

In einer Stellungnahme erklärte der Vorstandsvorsitzende des betroffenen Logistikunternehmens, "Rexing Companies", wie sich die Tat zugetragen haben soll.

"Dieser Diebstahl war nicht zufällig. Er folgte einem Muster, das wir immer mehr sehen, bei dem sich Kriminelle als legitime Spediteure ausgeben."