Abscheuliche Aussage aus Kontext gerissen? Professorin nach Zoom-Panne in Kritik

New York City (USA) - Ein unbedachter Moment mit weitreichenden Folgen: Eine New Yorker Biologie-Professorin steht nach mutmaßlich rassistischen Äußerungen während einer öffentlichen Online-Sitzung im Zentrum eines Skandals. Politiker und Aktivisten fordern inzwischen ihre Entlassung.

Die Professorin merkte nicht, dass ihr Mikrofon noch eingeschaltet war. (Symbolbild) © 123RF/petrovichvadim

Allyson Friedman wurde bei einer digitalen Sitzung des Community Education Council am 10. Februar offenbar auf frischer Tat ertappt, wie die New York Post berichtet.

Ihr Mikrofon war noch eingeschaltet, während eine schwarze Achtklässlerin über die mögliche Schließung ihrer Schule sprach.

"Sie sind zu dumm, um zu merken, dass sie auf einer schlechten Schule sind. Wenn man einen schwarzen Menschen gut genug trainiert, wird er wissen, dass er den Hintereingang benutzen soll. Man muss es ihm nicht mehr sagen", soll Friedman währenddessen gesagt haben.

Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Teilnehmer der Sitzung reagierten schockiert, in sozialen Netzwerken verbreiteten sich Ausschnitte des Vorfalls rasend schnell.

Die Professorin erklärte später, sie habe nicht ihre eigene Haltung wiedergegeben. Vielmehr habe sie versucht, ihrem Kind systemischen Rassismus zu erklären und dabei bewusst ein "offensichtlich rassistisches Klischee" zitiert. Ihre vollständigen Aussagen seien nicht komplett zu hören gewesen.