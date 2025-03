Drama am Wolkenkratzer: Gerüst mit Fensterputzern kracht gegen Glasfront

New York City (USA) - Extremer Einsatz für Fensterputzer im New Yorker Bezirk Manhattan ( USA )! Starker Wind sorgte in luftiger Höhe für heftige Turbulenzen.

In schwindelerregender Höhe mussten zwei Fensterreiniger starke Nerven beweisen. © Screenshot/X/@jabootwin

Am Deutsche Bank Center (One Columbus Circle) waren zwei Reinigungskräfte am Freitag auf Höhe des 78. Stockwerks in Not geraten, berichtet die New York Post.

Das Gerüst hatte sich vom Gebäude gelöst und war nur noch von Sicherheitsleinen gehalten worden, als die Feuerwehr eintraf.

Mehrfach krachte die Gondel gegen die Front des Wolkenkratzers. Glassplitter fielen auf Straße und Fußweg hinab, weshalb Polizisten den Bereich absperren mussten. Erschrocken richteten Passanten ihren Blick nach oben.

Retter begaben sich auf die Etage, wo die Fenster bereits zerstört waren, und sicherten das Gerüst mit Seilen. Anschließend wurde es an das Gebäude herangezogen, sodass die Arbeiter aussteigen konnten. Sie kamen in "stabilem Zustand" ins Krankenhaus.