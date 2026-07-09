Wal versenkt Feuerwehrboot: Retter werden selbst zu Schiffbrüchigen

New York (USA) - Dramatische Szenen vor der Küste von New York: Ein Feuerwehr- und Rettungsboot aus New Jersey ist nach einer Kollision mit einem Wal gesunken. Die Besatzung musste das schwer beschädigte Schiff innerhalb weniger Sekunden verlassen und ins Wasser springen.

Ein Wal rammte das Feuerwehrboot unter dem Heck – das Einsatzschiff war nicht mehr zu retten. © Screenshot/Facebook/Carteret Fire Department & EMS Division

Der Zusammenstoß ereignete sich am Samstag gegen 16.30 Uhr südlich des Arthur Kill an der Mündung der Raritan Bay,

Das Boot der Feuerwehr von Carteret war nach einem Sicherheitsauftrag im Hafen von New York auf dem Rückweg, als der Wal direkt unter dem Heck aus dem Wasser schoss und den Rumpf so schwer beschädigte, dass das Einsatzboot innerhalb kürzester Zeit volllief.

Die Feuerwehrleute konnten sich mit Rettungswesten rechtzeitig ins Wasser retten.

Ein Jetski-Fahrer und der Fahrer eines Freizeitbootes reagierten sofort und nahmen die Schiffbrüchigen auf, bevor weitere Rettungskräfte eintrafen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Zeugen berichteten, dass sich kurz vor und nach dem Zusammenstoß mehrere Wale in dem Gebiet aufgehalten hätten. Ob das Tier bei der Kollision verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt.