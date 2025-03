Dreister Sozialbetrug: Frau will ihren eigenen Vater heiraten

Das war eine kurze Ehe: Nach fünf Tagen flog der Schwindel auf. (Symbolbild) © 123rf/fesenko

Eigentlich hätte Bradley McCollum sowieso schon bald in den Knast gemusst. Der 59-Jährige hortete Ekel-Videos von kleinen Kindern und war wegen anderer Straftaten bereits einschlägig vorbestraft, berichtet der Sender WPTA.

Weil in US-Gefängnissen allerdings keine Veteranen-Pension an Häftlinge ausgezahlt wird, kam dem Ex-Soldaten und seiner Tochter Kimberly Tempel (44) eine Idee. Das Duo beantragte kurzerhand einen Termin beim Standesamt von Evansville (Indiana), füllte alle Dokumente aus und unterschrieb das Ganze an Eides statt. Am 26. Juli 2014 wurde dann tatsächlich geheiratet.

Doch der dreiste Hochzeitsschwindel flog schon fünf Tage später auf. Die Schwester des 59-Jährigen bekam Wind von der Sache und wandte sich an die Polizei, berichtet das lokale Medium "Tristar Homepage".

Ein DNA-Test brachte Gewissheit: Bradley McCollum und Kimberly Tempel sind mit einer Wahrscheinlichkeit von "mehr als 99.999999 Prozent" Vater und Tochter. Doch das war noch nicht alles ...