Eichhörnchen crasht Baseball-Spiel: Minutenlange Jagd sorgt für witzige Szenen

USA - Es sollte eigentlich ein ganz normales Baseball-Spiel in der US-Metropole Detroit werden - doch dann crashte ein kleines Eichhörnchen die Partie! Minutenlang flitzte es über das Spielfeld und niemand hatte eine Chance, es einzuholen!

Minutenlang versuchte das Personal, das Eichhörnchen einzufangen. © Foto von DUANE BURLESON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Während des Spiels zwischen den Detroit Tigers und den Baltimore Orioles erlebten die Zuschauer einige äußerst witzige Minuten, denn ein schwarzes Eichhörnchen hatte sich auf das Feld verirrt, so die New York Post.

Das kleine Tier rannte über den Rasen, während Mitarbeiter den Platz stürmten und versuchten, es einzufangen.

Dabei gab es nur ein Problem: Niemand konnte den frechen Nager erwischen!

Zwischenzeitlich hielt sich das Tier sogar in der Nähe eines Assistenztrainers auf.

Dieser nahm die Situation jedoch mit Humor und bot dem Nager sogar einen Sonnenblumenkern an.