Eichhörnchen crasht Baseball-Spiel: Minutenlange Jagd sorgt für witzige Szenen
USA - Es sollte eigentlich ein ganz normales Baseball-Spiel in der US-Metropole Detroit werden - doch dann crashte ein kleines Eichhörnchen die Partie! Minutenlang flitzte es über das Spielfeld und niemand hatte eine Chance, es einzuholen!
Während des Spiels zwischen den Detroit Tigers und den Baltimore Orioles erlebten die Zuschauer einige äußerst witzige Minuten, denn ein schwarzes Eichhörnchen hatte sich auf das Feld verirrt, so die New York Post.
Das kleine Tier rannte über den Rasen, während Mitarbeiter den Platz stürmten und versuchten, es einzufangen.
Dabei gab es nur ein Problem: Niemand konnte den frechen Nager erwischen!
Zwischenzeitlich hielt sich das Tier sogar in der Nähe eines Assistenztrainers auf.
Dieser nahm die Situation jedoch mit Humor und bot dem Nager sogar einen Sonnenblumenkern an.
Nach Fang des Eichhörnchens: Zuschauer buhen
Immer mehr Mitarbeiter beteiligten sich an der Jagd nach dem Eichhörnchen - doch dieses wich immer wieder aus. Sogar ein Spieler griff ein und half bei der kuriosen Verfolgungsjagd.
Erst nach mehreren Minuten gelang es einem Mitarbeiter schließlich, das Eichhörnchen mit einem Handtuch einzufangen.
Der erfolgreiche Fang gefiel den Zuschauern allerdings so gar nicht. Sofort begannen sie zu buhen - offenbar hatten sie das flinke Tierchen und seine Ausweichmanöver genossen.
Trotz der ungewöhnlichen Unterbrechung musste das Spiel weitergehen. Sportlich lief es für die Gastgeber alles andere als rund: Die Detroit Tigers unterlagen den Baltimore Orioles mit 5:8.
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