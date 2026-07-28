Heftiger Gegenwind für New Yorker Bürgermeister: Mamdani bei Gedenkfeier zum 11. September unerwünscht

New York (USA) - Heftiger Gegenwind für den New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani . Mit einer Petition soll verhindert werden, dass der 34-Jährige an einer Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 teilnimmt.

Zohran Mamdani (34) hat bestätigt, dass er an den diesjährigen Gedenkveranstaltungen zum 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September teilnehmen wird. © Jess Stiles/ZUMA Press Wire/dpa

Mamdani wurde am Montag zu der von Familien von 9/11-Opfern initiierten Petition gefragt und bekräftigte, am Gedenken zu Ehren der rund 3000 Verstorbenen teilzunehmen.

"Ich werde die Familien, die Überlebenden und die Ersthelfer, die durch diesen schrecklichen Terroranschlag für immer geprägt wurden, mit Stolz ehren, indem ich dieses Jahr an ihrer Seite stehe", sagte das Stadtoberhaupt.

Die Petition auf Change.org wurde am Wochenende von Giovanni Galante gestartet, dessen Ehefrau zu den Opfern der Anschläge gehörte. Am Dienstagabend hatte die Petition bereits mehr als 25.000 Unterschriften gesammelt.

"Dieses Jubiläum ist ein Gedenken, das auf gemeinsamen amerikanischen Werten beruht: Respekt für die Opfer, Anerkennung der Schwere der Anschläge und eine klare Ablehnung der Ideologien, die zu solcher Gewalt beigetragen haben", heißt es in der Beschreibung.

Zudem wird behauptet, dass Mamdani, der erste muslimische Bürgermeister von New York, "öffentliche Positionen, Zugehörigkeiten und Rhetorik vertritt, die viele als feindlich gegenüber diesen Werten empfinden" würden.