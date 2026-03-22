Ein grüner Lichtblitz, dann ein heftiger Knall: Meteorit schlägt in Haus ein

Houston (USA) - Zahlreiche Menschen rätselten am Samstag über einen lauten Knall, der über dem US-Bundesstaat Texas ertönte. Wenig später fiel die Antwort einer Frau aus Houston wortwörtlich in die Hände - oder zumindest ein Bruchstück davon.

In das Haus der Texanerin Sherrie James ist am Samstag ein Bruchstück eines Meteoriten eingeschlagen. © Bildmontage: Screenshot/GoFundMe/Sherrie James

Nachdem das ungewöhnliche Donnern über der US-Stadt ertönt war, rief Sherrie James das Ponderosa Fire Department. Ein Bruchstück eines mutmaßlichen Meteoriten war geradewegs in ihr Haus gekracht, wie sie später Fox News erzählte.

Am Telefon beschrieb sie dieses noch als "ungewöhnlichen Stein", der beim Einschlag ein gehöriges Loch zunächst in ihrem Dach und dann in ihrem Fußboden hinterließ. Aufnahmen zeigen einen schwarzen Stein in der Größe einer Faust, der von einem größeren Gesteinsblock abgespalten war.

Da weder eine Baustelle noch Bäume in der Nähe des Hauses zu sehen waren, vermuteten die Feuerwehrleute tatsächlich, dass es sich um einen Teil des über Texas sausenden Meteoriten handelte.

Auch die Feuerwehr von Brenham erklärte auf Facebook, dass sie wegen einer mutmaßlichen Explosion an einem Highway gerufen wurden, vor Ort aber nichts feststellen konnten. Mehrere Menschen hätten einen grünen Blitz vom Himmel fallen und schwarzen Rauch gesehen, hieß es weiter.