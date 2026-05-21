Wegen Nazi-Schmiererei: Zwei Deutsche im Urlaub festgenommen

Miami (USA) - Zwei Männer aus Deutschland wurden in Miami festgenommen, nachdem sie am Montag eine regenbogenfarbene Bank mit einem verfassungswidrigen Symbol und einer NS-Parole beschmiert haben sollen.

Auf der Bank waren die Worte "Adolf was here" sowie ein Hakenkreuz sichtbar. © Miami Beach Police Department

Wie die amerikanische Tageszeitung Miami Herald berichtet, wurden zwei Urlauber aus Hessen - Gunther J. (63) und Christoph R. (58) - festgenommen, nachdem sie am Montag in Miami Beach eine "LGBTQIA+-Bank" mit den Worten "Adolf was here" ("Adolf war hier") sowie einem Hakenkreuz versehen haben.

Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, wodurch die beiden Männer schließlich auch überführt werden konnten.

Demnach ist zu sehen, wie Christoph R. die Bank bekritzelte, während Gunther J. die Tat offenbar mit seinem Körper abschirmte. Wenig später wurden sie in einem Hotel festgenommen und wegen Vergehens ersten Grades angeklagt.

Laut CBS NEWS seien die Männer geständig gewesen. Der 58-Jährige habe gegenüber der Polizei angegeben, dass es sich bei der Botschaft um einen "Witz" gehandelt habe.

Beide wurden später gegen Kaution freigelassen.