"Vielleicht tot": Star-Moderatorin verspricht diese Mega-Belohnung für Hinweise auf entführte Mutter

Los Angeles (USA) - Nach dem Verschwinden ihrer Mutter bietet US-Starmoderatorin Savannah Guthrie (54) eine Million Dollar für Hinweise auf das Schicksal der 84-Jährigen.

Mithilfe einer Mega-Belohnung hofft US-Starmoderatorin Savannah Guthrie (54) auf Hinweise zu ihrer vermissten Mutter Nancy (84). © Screenshot/Instagram/savannahguthrie, Screenshot/Facebook/Pima County Sheriff's Department

Ihre Mutter sei eventuell schon tot, gestand Guthrie am Dienstag in einem auf Instagram veröffentlichtem Beitrag ein. "Wir wissen, dass sie verloren sein könnte. Vielleicht ist sie schon tot." Aber die Familie brauche so oder so Gewissheit.

Die 84-jährige Nancy Guthrie war nach Angaben der Ermittler vermutlich am Abend des 31. Januars oder am Morgen des 1. Februars aus ihrem Haus im Kreis Tucson in Arizona entführt worden.

Eine Überwachungskamera zeichnete Bilder eines maskierten Angreifers auf. Der Fall bewegt wegen der Bekanntheit von Savannah Guthrie das ganze Land.

"Wir wollen, dass sie nach Hause kommt. Deshalb bieten wir als Familie eine Belohnung von bis zu einer Million Dollar (rund 850.000 Euro) für Hinweise, die zu ihrem Auffinden führen", so Guthrie.