Lebenslanger Vegetarier isst 100-Euro-Steak: Das ist seine Reaktion

San Diego (Kalifornien/USA) - Ziggy Murphy hatte noch nie in seinem Leben Fleisch gegessen und bis zu jenem Abend hatte er das auch nicht vor. Doch eine Wette - von der er niemals gedacht hätte, dass jemand sie ernst nimmt - sollte alles verändern.

Die Freunde legten zusammen und so landete das Steak für etwa 100 Euro vor Murphy auf dem Tisch. © Screenshot/TikTok/lazarusstudios

Der Abend spielte sich in einem Restaurant ab, beim Geburtstag eines Freundes. Aus Spaß hatte Murphy großspurig angekündigt, er würde alles essen, wenn ihm jemand das teuerste Gericht auf der Karte bestelle. Dumm nur: Das war ausgerechnet ein 100-Euro-Steak.

Was als lockerer Spruch gedacht war, wurde plötzlich Realität. Die Freunde legten zusammen, und das Luxus-Steak landete vor ihm auf dem Teller, wie People berichtet.

Mehrfach boten sie ihm an, einen Rückzieher zu machen. Er müsse das nicht durchziehen. Doch Murphy blieb dabei.

Natürlich wurde der große Moment festgehalten. Freund Ben Lazarus zückte sofort sein Handy und begann zu filmen. Das Video von Murphys "erstem Mal" landete später auf TikTok und wurde dort bereits über fünf Millionen Mal angesehen.

Gegenüber People erklärte Murphy, er sei aus vielen Gründen sein ganzes Leben lang Vegetarier gewesen. Seine Entscheidung beruhe vor allem auf seiner Erziehung, die stark von Achtsamkeit und Prinzipien geprägt gewesen sei.