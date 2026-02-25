Lebenslanger Vegetarier isst 100-Euro-Steak: Das ist seine Reaktion
San Diego (Kalifornien/USA) - Ziggy Murphy hatte noch nie in seinem Leben Fleisch gegessen und bis zu jenem Abend hatte er das auch nicht vor. Doch eine Wette - von der er niemals gedacht hätte, dass jemand sie ernst nimmt - sollte alles verändern.
Der Abend spielte sich in einem Restaurant ab, beim Geburtstag eines Freundes. Aus Spaß hatte Murphy großspurig angekündigt, er würde alles essen, wenn ihm jemand das teuerste Gericht auf der Karte bestelle. Dumm nur: Das war ausgerechnet ein 100-Euro-Steak.
Was als lockerer Spruch gedacht war, wurde plötzlich Realität. Die Freunde legten zusammen, und das Luxus-Steak landete vor ihm auf dem Teller, wie People berichtet.
Mehrfach boten sie ihm an, einen Rückzieher zu machen. Er müsse das nicht durchziehen. Doch Murphy blieb dabei.
Natürlich wurde der große Moment festgehalten. Freund Ben Lazarus zückte sofort sein Handy und begann zu filmen. Das Video von Murphys "erstem Mal" landete später auf TikTok und wurde dort bereits über fünf Millionen Mal angesehen.
Gegenüber People erklärte Murphy, er sei aus vielen Gründen sein ganzes Leben lang Vegetarier gewesen. Seine Entscheidung beruhe vor allem auf seiner Erziehung, die stark von Achtsamkeit und Prinzipien geprägt gewesen sei.
Überrascht hat Murphy vor allem die "extrem zähe Konsistenz"
Im Video ist zu sehen, wie der junge Mann vorsichtig den ersten Bissen nimmt. Alle warten gespannt auf eine dramatische Reaktion.
"Ich hätte gedacht, dass etwas so Neues wie der erstmalige Verzehr von Fleisch eine sofortige Reaktion hervorrufen würde", so Lazarus. Doch die blieb zunächst aus. Murphy kaute lange, blickte nachdenklich vor sich hin.
Später erklärte er: "Das Überraschende war die extrem zähe Konsistenz." Er habe noch nie zuvor so lange kauen müssen. Geschmacklich habe ihn das Steak weniger umgehauen als erwartet.
Seine Freunde rechneten fest damit, dass ihm nach den ersten Stücken schlecht werden würde. Doch bis auf ein leichtes Unwohlsein blieb er von stärkeren Nebenwirkungen verschont.
Zum passionierten Fleischesser wurde Murphy trotzdem nicht. Der Moment habe seinen Horizont erweitert, ohne seine Identität zu verändern, sagt er selbst. Seit diesem Abend hat er kein Fleisch mehr gegessen und will es - wenn überhaupt - nur in absoluten Ausnahmefällen wieder tun.
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/lazarusstudios