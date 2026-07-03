Einreise verweigert: Deutscher stirbt in US-Gewahrsam!

Harlingen (Texas/USA) - Ein deutscher Senior ist in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde (ICE) im Alter von 85 Jahren verstorben!

Die US-Einwanderungsbehörde (ICE) sorgte aufgrund ihres rabiaten Vorgehens gegen Migranten zuletzt wenig positive Schlagzeilen. © Andres Kudacki/AP/dpa

Wie ICE mitteilte, habe Adrian Andreas F. am 28. August 2025 am Grenzübergang Colombia Solidarity Bridge in Laredo (Texas) die Einreise in die Vereinigten Staaten beantragen wollen.

Weil er keine gültigen Einreisedokumente besaß, wurde ihm die Einreise verweigert. Am 29. August 2025 wurde F. in die Obhut der Einwanderungsbehörde überstellt. Am 1. Oktober brachte ihn die ICE in einer Rehabilitations- und Pflegeeinrichtung unter.

Wegen Demenz, Bluthochdruck, kognitiven Beeinträchtigungen und Magengeschwüren sei der Deutsche Anfang November 2025 in ein Krankenhaus in Harlingen verlegt und bis zu seinem Tod betreut worden.

Am 24. Juni dieses Jahres habe ein Arzt gegen 4.30 Uhr festgestellt, dass der Senior nicht mehr am Leben ist.

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