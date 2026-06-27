Eltern denken an Magen-Darm-Grippe, doch ihr Kleinkind schwebt in absoluter Lebensgefahr!

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Weil ihre Einjährige statt eines Infekts an einer schweren Streptokokken-Infektion litt, musste eine US-Familie wochenlang auf der Intensivstation bangen.

Von Benjamin Schön

Ohio (USA) - Was als harmlose Erkältung begann, endete für die einjährige Marlee auf der Intensivstation. Da das Kleinkind plötzlich heftig erbrach, tippten die Eltern zunächst auf eine normale Magen-Darm-Grippe. Erst, als sich das Aussehen des Mädchens drastisch veränderte, begann ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.

Im Krankenhaus versuchten die Ärzte schnellstmöglich herauszufinden, was der genaue Grund ist.
Im Krankenhaus versuchten die Ärzte schnellstmöglich herauszufinden, was der genaue Grund ist.  © Screenshot: instagram erindimondfitness

Wie das US-Magazin Newsweek berichtet, handelten die Eltern Erin Dimond und Jordan Dugger im letzten Moment instinktiv richtig: Als die Zunge der kleinen Marlee plötzlich tiefrot anlief und stark anschwoll, rasten sie sofort in die Notaufnahme.

Dort kippte die Situation schlagartig in pure Panik um. Das Thermometer zeigte lebensgefährliche 40,2 Grad Fieber und das Herz des Kindes raste mit unglaublichen 240 Schlägen pro Minute.

Binnen Sekunden war die kleine Familie von einem neunköpfigen Ärzteteam umstellt, das sofort um das Überleben der Einjährigen kämpfte.

Atemnot in der Nacht: Sie ging wegen Lungenproblemen zum Arzt, doch die wahre Ursache lauerte unterm Bett!
USA Atemnot in der Nacht: Sie ging wegen Lungenproblemen zum Arzt, doch die wahre Ursache lauerte unterm Bett!

Da die Mediziner die Ursache nicht sofort finden konnten, wurde Marlee umgehend auf die Intensivstation verlegt.

Die Eltern brachten ihre kleine Tochter sofort ins Krankenhaus.
Die Eltern brachten ihre kleine Tochter sofort ins Krankenhaus.  © Screenshot: instagram erindimondfitness

Die Schock-Diagnose bei der OP

Mittlerweile ist bei der Familie alles wieder halbwegs normal.
Mittlerweile ist bei der Familie alles wieder halbwegs normal.  © Screenshot: instagram erindimondfitness

Eine Not-Operation am Bauch brachte schließlich die Schreckensnachricht ans Licht: Marlees Bauchraum stand voller Flüssigkeit.

Die Laborwerte bestätigten eine hochgefährliche, invasive Infektion mit sogenannten A-Streptokokken – Bakterien, die normalerweise nur für eine Mandelentzündung sorgen, im Körper des Kleinkinds aber bereits eine lebensbedrohliche Entzündung ausgelöst hatten.

Doch damit nicht genug: Die Ärzte diagnostizierten zusätzlich das seltene Kawasaki-Syndrom, welches bereits die Herzkranzgefäße der kleinen Marlee angriff.

Nach Coming-out: Teenagerin suspendiert und von Abschlussfeier ausgeschlossen - Schule muss zahlen
USA Nach Coming-out: Teenagerin suspendiert und von Abschlussfeier ausgeschlossen - Schule muss zahlen

Wochenlang bangte die Familie im Krankenhaus, weil das Fieber trotz starker Antibiotika-Cocktails per Infusion einfach nicht sinken wollte. Erst nach einer Ewigkeit schlug die intensive Behandlung an.

Wie Instagram-Posts von Erin zeigen, geht es der kleinen Marlee heute zum Glück wieder gut, bleibende Schäden konnten verhindert werden.

Titelfoto: Bildmontage: instagram erindimondfitness

Mehr zum Thema USA: