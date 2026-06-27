Eltern denken an Magen-Darm-Grippe, doch ihr Kleinkind schwebt in absoluter Lebensgefahr!

Ohio (USA) - Was als harmlose Erkältung begann, endete für die einjährige Marlee auf der Intensivstation. Da das Kleinkind plötzlich heftig erbrach, tippten die Eltern zunächst auf eine normale Magen-Darm-Grippe. Erst, als sich das Aussehen des Mädchens drastisch veränderte, begann ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.

Im Krankenhaus versuchten die Ärzte schnellstmöglich herauszufinden, was der genaue Grund ist. © Screenshot: instagram erindimondfitness

Wie das US-Magazin Newsweek berichtet, handelten die Eltern Erin Dimond und Jordan Dugger im letzten Moment instinktiv richtig: Als die Zunge der kleinen Marlee plötzlich tiefrot anlief und stark anschwoll, rasten sie sofort in die Notaufnahme.

Dort kippte die Situation schlagartig in pure Panik um. Das Thermometer zeigte lebensgefährliche 40,2 Grad Fieber und das Herz des Kindes raste mit unglaublichen 240 Schlägen pro Minute.

Binnen Sekunden war die kleine Familie von einem neunköpfigen Ärzteteam umstellt, das sofort um das Überleben der Einjährigen kämpfte.

Da die Mediziner die Ursache nicht sofort finden konnten, wurde Marlee umgehend auf die Intensivstation verlegt.