Eis kracht durch Frontscheibe: Lkw-Fahrer verletzt

Spotsylvania County (Virginia/USA) - Schockmoment a uf der Interstate 95 im US-Bundesstaat Virginia: A m frühen Sonntagmorgen wurde ein Lkw-Fahrer Opfer eines gefährlichen Eis-Geschosses!

Der Eisbrocken hatte sich von einem vorausfahrenden Fahrzeug gelöst. © Screenshot/Instagram/virginia_state_police

Ein großer Eisbrocken löste sich von einem vorausfahrendem Fahrzeug, krachte mit voller Wucht durch die Windschutzscheibe des Lkw und landete direkt im Fahrerhaus.

Der Fahrer war in nördlicher Richtung unterwegs, als das Eis wie ein Projektil einschlug.

Die Scheibe zersprang und Glassplitter flogen durch die Kabine. Der Mann erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die Polizei schlägt Alarm: Unbefestigter Schnee und Eis auf Fahrzeugen sind extrem gefährlich!

"Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten mehr Zeit, um Ihr Fahrzeug zu reinigen. Es kann Leben retten", hieß es in einem Beitrag der Behörde auf Instagram.