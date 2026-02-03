Jährlich grüßt das Murmeltier! Irrwitzige US-Tradition zur Wettervorhersage

Punxsutawney (USA) - "Punxsutawney Phil" ist das wohl berühmteste und verehrteste Murmeltier der Welt. Er allein sagt den Menschen, ob sie sich auf einen baldigen Frühling freuen können oder noch länger mit eisigen Winterwochen rechnen müssen. So lautet zumindest die Legende rund um den Murmeltier-Tag in einem kleinen Ort in den USA .

Das Urteil von "Punxsutawney Phil" lautet: sechs weitere Wochen Winter! © JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Wir wissen, dass das Ganze albern ist, aber wir wissen auch, dass es Spaß macht. Wir möchten, dass die Leute mit einem Sinn für Humor in unsere Stadt kommen", erklärt Marcy Galando, die Geschäftsführerin des örtlichen Murmeltier-Clubs, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "AP".

So findet jedes Jahr am 2. Februar der sogenannte Murmeltier-Tag statt. Diese ulkige Festlichkeit feierte in diesem Jahr ihr 140. Jubiläum und ist seit jeher ein beliebter Brauch, um das Wetter vorherzusagen. Bei eisigen Temperaturen versammelten sich Tausende Menschen in der kleinen Stadt, um Zeugen dessen zu sein, was Murmeltier Phil (beziehungsweise Murmeltierpfleger und -flüsterer AJ Dereume) zu sagen hat.

Die Tradition besagt: Sollte Murmeltier Phil seinen eigenen Schatten sehen, wird der Winter für weitere sechs Wochen anhalten. Sollte er ihn nicht sehen, steht der Frühling unmittelbar bevor. Phils Urteil: Der Winter bleibt!

Seit dem Jahr 1993, als der Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray (75) veröffentlicht wurde, erfreut sich die besondere Tradition immer größerer Popularität.