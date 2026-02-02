Wut im Straßenverkehr: Mann schießt auf Auto vor sich und verletzt Mädchen lebensgefährlich

San Antonio (Texas/USA) - Was für ein schrecklicher Vorfall: Ein zehnjähriges Mädchen kämpft aktuell um sein Leben, nachdem ein Autofahrer vor lauter Wut im Straßenverkehr eine Waffe zückte, um auf ein anderes Fahrzeug zu schießen.

Bryan Arceo (41) sitzt aktuell in U-Haft. © San Antonio Police Department

Wie das Polizeirevier San Antonio berichtete, ereignete sich die Schießerei bereits am Freitag. Die kleine Alisa Gates liegt seither im Krankenhaus, ihre Verletzungen sind lebensgefährlich.

Doch was war eigentlich passiert? Bryan Arceo (41) sei aktuellen Ermittlungen zufolge von einem Fahrzeug angehupt worden, als er, ohne zu schauen, aus seiner Einfahrt auf die Straße gefahren war. Anstatt seinen Fehler einzusehen und seine Fahrt fortzusetzen, zog er daraufhin eine Waffe und schoss auf das Fahrzeug vor ihm.

Dabei feuerte eine Patrone durch eine Autotür und verletzte das Mädchen auf dem Rücksitz schwer.

Der Vater des Kindes, Jason Gates, erklärte gegenüber KSAT, dass er uns seine Frau zunächst nur einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen hatten. Als sie sich umdrehten, bemerkten sie, dass in der Tür ein Loch klaffte.

"Meine Frau hat unsere Tochter angesehen und gefragt: 'Hey, wurdest du angeschossen?'" Das Mädchen, das vermutlich unter Schock stand, antwortete mit "Nein".