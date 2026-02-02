Wut im Straßenverkehr: Mann schießt auf Auto vor sich und verletzt Mädchen lebensgefährlich
San Antonio (Texas/USA) - Was für ein schrecklicher Vorfall: Ein zehnjähriges Mädchen kämpft aktuell um sein Leben, nachdem ein Autofahrer vor lauter Wut im Straßenverkehr eine Waffe zückte, um auf ein anderes Fahrzeug zu schießen.
Wie das Polizeirevier San Antonio berichtete, ereignete sich die Schießerei bereits am Freitag. Die kleine Alisa Gates liegt seither im Krankenhaus, ihre Verletzungen sind lebensgefährlich.
Doch was war eigentlich passiert? Bryan Arceo (41) sei aktuellen Ermittlungen zufolge von einem Fahrzeug angehupt worden, als er, ohne zu schauen, aus seiner Einfahrt auf die Straße gefahren war. Anstatt seinen Fehler einzusehen und seine Fahrt fortzusetzen, zog er daraufhin eine Waffe und schoss auf das Fahrzeug vor ihm.
Dabei feuerte eine Patrone durch eine Autotür und verletzte das Mädchen auf dem Rücksitz schwer.
Der Vater des Kindes, Jason Gates, erklärte gegenüber KSAT, dass er uns seine Frau zunächst nur einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen hatten. Als sie sich umdrehten, bemerkten sie, dass in der Tür ein Loch klaffte.
"Meine Frau hat unsere Tochter angesehen und gefragt: 'Hey, wurdest du angeschossen?'" Das Mädchen, das vermutlich unter Schock stand, antwortete mit "Nein".
Familie will das Auto nach Schießerei nicht behalten
Kurz darauf folgte dann der Schreck: Da war Blut! Zunächst wollte die Familie noch selbst ins Krankenhaus fahren, entschied sich dann jedoch, anzuhalten und den Notarzt zu kontaktieren.
Glücklicherweise hatten sie es zuvor noch geschafft, das Kennzeichen des Schützen zu notieren, sodass die Polizei sofort die Verfolgung aufnehmen konnte. Arceo wurde noch am selben Tag festgenommen, sitzt seither in Untersuchungshaft.
Zwar sehe es aktuell so aus, als könnte sich Alisa von ihren Verletzungen erholen. Die Familie steht jedoch immer noch unter Schock.
"Ich habe meine Frau gefragt: 'Was machen wir jetzt mit dem Schussloch an unserem Auto?'", so Gates weiter. "Daraufhin antwortete sie nur: 'Ich will dieses Auto nicht mehr haben.'"
Titelfoto: Bildmontage: San Antonio Police Department, 123rf/tverdohlib