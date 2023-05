Elfjähriger ruft Polizei, um seiner Mutter zu helfen - Polizist schießt ihm in die Brust!

Indianola (USA) - Weil seine Mutter in Gefahr war: Ein elfjähriges Kind rief die Polizei, doch als die Beamten vor Ort eintrafen, schoss einer von ihnen dem Jungen in die Brust!

Aderrien Murry (11) wurde von einem Polizisten in die Brust geschossen, nachdem er für seine Mutter den Notruf gewählt hatte. © @Esquiremoore/Twitter

Am vergangenen Samstag gegen 4 Uhr (Ortszeit) kam der aufgebrachte Ex-Partner von Nakala Murry zu ihrem Zuhause in der Stadt Indianola im US-Bundesstaat Mississippi. Da sie sich um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Kinder sorgte, bat sie ihren Sohn Aderrien darum, den Notruf zu wählen.

Daraufhin wurden Beamte zum Tatort entsendet. Nakala Murry erklärte gegenüber CNN, ein Polizist "hatte seine Waffe an der Eingangstür gezogen und forderte die Personen im Haus auf, nach draußen zu kommen."

Doch als Aderrien dieser Aufforderung nachkam, schoss ihm der Beamte kurzerhand in die Brust! Dies bestätigten sowohl Nakala Murry als auch das Mississippi Bureau of Investigation (MBI).

"Als er um die Ecke kam, wurde er angeschossen", sagte die Mutter des Elfjährigen. "Ich kann nicht begreifen, warum."

"Es war derselbe Polizist, der ihm sagte, er solle aus dem Haus kommen. [Aderrien] tat das, und er wurde angeschossen. Er fragte immer wieder: 'Warum hat er auf mich geschossen? Was habe ich falsch gemacht?'", fuhr sie fort.

Nach dem Schuss wurde der Junge ins University of Mississippi Medical Center eingeliefert. Dort erhielt er eine Thoraxdrainage und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Nach Angaben seiner Mutter soll er eine kollabierte Lunge, gebrochene Rippen und eine gerissene Leber gehabt haben. Am Mittwoch konnte er die Gesundheitseinrichtung wieder verlassen.