Epstein-Akten: US-Justizministerium stellt Bild mit Donald Trump wieder online

Das US-Justizministerium hat die Rücknahme von veröffentlichen Bildern aus den Epstein-Datein mit dem Schutz von Opfern begründet.

Von Khang Mischke, Angelika Engler Washington - Tausende Fotos und Dokumente hat das US-Justizministerium auf seiner Webseite veröffentlicht, um Licht in die Affäre um den gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu bringen - doch keine 24 Stunden danach fehlten bereits die ersten davon wieder. Jetzt ist eines wieder da.

Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche (51). (Archivbild) © Manuel Ceneta/AP/dpa Kommentarlos hatte das Ministerium gut ein Dutzend Dateien wieder von der Seite genommen. Erst am Sonntag lieferte der stellvertretende Justizminister Todd Blanche (51) eine Erklärung. Es gehe um den Schutz von Opfern. Seine ebenfalls in der Kritik stehende Chefin Pam Bondi (60) äußerte sich nicht. Ein aus den veröffentlichten Akten des Sexualstraftäters gelöschtes Foto von US-Präsident Donald Trump (79) wurde derweil wieder online gestellt. Die Aufnahme sei "aus reiner Vorsicht" vorübergehend gelöscht worden, um zu prüfen, ob Epstein-Opfer darauf abgebildet seien, erklärte das Ministerium in einem Post auf der Plattform X am Sonntag. USA Nach tödlichen Schüssen an Elite-Uni: Polizei sucht nach einem weiteren Mann Das vorübergehend gelöschte Bild zeigt eine Schublade mit Fotos, darunter eines von Trump vor seiner Präsidentschaft, auf dem er mit Frauen in Bikinis posiert.

Dieses Foto wurde zunächst entfernt und anschließend wieder online gestellt. © U.S. Department of Justice

Viele der veröffentlichten Epstein-Dateien wurden geschwärzt. © Jon Elswick/AP/dpa Kritisiert wird das Ministerium auch für die unvollständige Veröffentlichung des Materials und die Schwärzung vieler Dokumente. Kongressmitglieder wollen eine vollständige Veröffentlichung erwirken. Am Freitagnachmittag hatte das Justizministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst vier Datensätze auf seiner Webseite hochgeladen, die Tausende Dateien enthalten. Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Vieles ist komplett geschwärzt. Keine 24 Stunden danach warfen die Demokraten im US-Kongress dem Ministerium die Löschung einer Datei vor. So sei ein Foto anscheinend entfernt worden, hieß es in einem Beitrag auf X. USA Leichenhallen-Chef von Elite-Uni lässt Gehirne und Köpfe mitgehen: Knast! Auf der besagten Aufnahme sind zum Teil eingerahmte Fotos zu sehen. Eines der Fotos ist schon älter und zeigt den heutigen US-Präsidenten Donald Trump mit seiner Frau Melania (55) in Begleitung von Epstein und dessen langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell (63). Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) ist auf einem anderen Bild zu sehen.

Mehre Bilder fehlen nach Veröffentlichung