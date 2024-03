Er war der letzte Mensch mit Eiserner Lunge: Paul Alexander ist tot

Die Eiserne Lunge wurde in den USA beim Kampf gegen die Polio-Erkrankung entwickelt. Polio , auch Kinderlähmung genannt, ist eine Infektionskrankheit, die bis in die 1950er Jahren in den Vereinigten Staaten wütete, denn eine Impfung wurde erst 1955 zugelassen.

Polio kann in schweren Fällen zu einer Lähmung der Lunge führen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Als er 6 Jahre alt war, diagnostizierte ihm sein Hausarzt eine Erkrankung mit der gefürchteten Kinderlähmung, wie 20minuten schreibt. Sein Zustand verschlechterte sich schnell, irgendwann konnte er kaum noch schlucken oder sprechen.

Obwohl alle sagten, dass er nicht mehr lang zu leben hätte, schritt ein Arzt im Krankenhaus zur Tat und führte einen Eingriff bei ihm durch. Drei Tage später erwachte er in der Eisernen Lunge, die ab diesem Zeitpunkt sein fast ständiger Begleiter sein sollte.

Keiner dachte, er würde in diesem Zustand lange leben, aber damit waren die Leute im Unrecht. Mithilfe von Schnappatmung schaffte er es später sogar, einen Teil seines Tages, ohne die künstliche Lunge zu verbringen.

So konnte er studieren und 1984 an der Law School der University of Texas seinen Abschluss als Anwalt machen. Auch wenn es nicht leicht war, arbeitete er Jahre lang als Anwalt in Dallas und Fort Worth und verließ sich dabei vor allem auf einen Stift in seinem Mund, mit dem er z. B. Computer bedienen konnte.

In seinen letzten Jahren lebte Paul in seinem Appartement in Dallas, wo sich laut BILD seine Pflegerin Patricia Morten um ihn kümmerte.