Er war Lehrer an einer Sonderschule: Messer-Psycho schlitzt Stiefsohn (6) auf

Laut eines umfassenden Berichts des US-amerikanischen Nachrichtensenders KPLC ereignete sich die abscheuliche Tat am vergangenen Sonntag gegen 6 Uhr morgens (Ortszeit) in Leonville, einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Louisiana.

Zunächst wurden die Beamten aus dem St. Landry Parish Sheriff's Office lediglich zu einer einfachen Ruhestörung gerufen, doch das Bild, was sich ihnen bot, war viel mehr als ein einfacher Nachbarschaftsstreit.

"Als die Beamten eintrafen, sahen sie, dass sich das Ehepaar lautstark und auch körperlich stritt. Der Ehemann wurde daraufhin gefesselt - er musste gefesselt werden, denn er wehrte sich auch gegen die Beamten", erklärte ein Sprecher des Sheriffbüros. Doch was sie dann sahen, verschlug den Einsatzkräften die Sprache.

Am Boden lag der blutverschmierte Körper eines Kindes, der mit klaffenden, tiefen Stichwunden in Gesicht, Hals und an der Brust übersät war.

Sofort wurden lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet und ein Notarzt gerufen.