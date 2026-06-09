Ermittlungen behindert? Auch Ex-US-Präsident Bush wohl in Epstein-Skandal verwickelt

Washington (USA) - Der Epstein-Skandal erreicht den nächsten US-Präsidenten: Nach Donald Trump (79) und Bill Clinton (79) werden nun erstmals auch Vorwürfe gegen George W. Bush (79) laut.

George W. Bush (79) war von 2001 bis 2009 Präsident der Vereinigten Staaten. © picture alliance / Seth Wenig/AP/dpa | Seth Wenig

Sein Name tauchte bei den Ermittlungen rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) noch nicht auf. Bis jetzt.

Nun kommen erstmals neue Anschuldigungen ans Licht, die, nach seinen Kollegen Trump und Clinton, auch den früheren US-Präsidenten George W. Bush in Bedrängnis bringen.

Konkret geht es um Untersuchungen des damaligen Polizeichefs von Palm Beach, Michael Reiter, Mitte der 2000er-Jahre. Gegenüber der Tageszeitung "The Miami Herald" erhob der Beamte jetzt schwere Vorwürfe gegen Bushs Regierung.

Demnach habe Reiter damals zwei Dutzend Mädchen sowie ihre Eltern zum Fall Epstein befragt und bereits umfangreiches Belastungsmaterial zusammengetragen, sei bei seiner Aufklärungsarbeit jedoch "von oben" ausgebremst worden.

So soll der damalige Staatsanwalt von Miami, Alex Acosta, Reiters Arbeit gezielt torpediert und später versucht haben, einen geheimen Deal mit Epsteins Anwälten auszuhandeln - obwohl die Ermittler zu diesem Zeitpunkt bereits bis zu 40 potenzielle Opfer identifiziert hatten.