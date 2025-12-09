Blutbad nach Pitbull-Terror: Opa und Baby tot

Tullahoma - Ein Großvater (50) und seine drei Monate alte Enkeltochter wurden von einem Pitbull-Rudel zerfleischt.

James Alexander Smith (50, ganz rechts) und seine drei Monate alte Enkeltochter (nicht im Bild) wurden von der Polizei leblos und umringt von blutrünstigen Hunden gefunden. © gofundme

Schockierende Szenen haben sich in der Kleinstadt Tullahoma, im US-Bundesstaat Tennessee, abgespielt. Auch die Ermittler zeigten sich schockiert: "Das war ein besonders schwieriger und brutaler Tatort", schrieb die Bezirksstaatsanwaltschaft in einer am Freitag von der örtlichen Polizei veröffentlichten Stellungnahme.

Demnach wurde der 50-jährige James Alexander Smith und seine drei Monate alte Enkeltochter in ihrer Wohnung von mehreren Pitbulls zerfleischt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren beide bereits tot und die Hunde fielen weiter über die leblosen Körper her.

Um das blutige Chaos zu beenden, wurden mehrere Pitbulls an Ort und Stelle getötet. Die übrigen Tiere wurden an eine Auffangstation übergeben.

Ein Nachbar erklärte gegenüber dem US-Sender "WSMV4", dass die Familie mit insgesamt sieben Hunden zusammengelebt habe. Ein weiterer Anwohner berichtete gegenüber dem Sender "Fox8", dass die Vierbeiner bereits in der Vergangenheit immer wieder Ärger gemacht und erst vor Kurzem seine Katze totgebissen hätten.

Die betroffene Familie ist auch für die Bezirksstaatsanwaltschaft kein unbeschriebenes Blatt. In der Vergangenheit kam es laut Mitteilung bereits zu anderen gewaltsamen Zwischenfällen mit den Hunden und auch das Jugendamt musste aufgrund der Situation der Kinder schon mehrfach anrücken.