Erst nutzen Beamte Jungen (5) als "Köder", danach nehmen sie ihn und seinen Vater fest

Minneapolis (USA) - Der Fall eines fünfjährigen Jungen aus dem Bundesstaat Minnesota ( USA ) sorgt derzeit für Entsetzen. Der Grundschüler Liam Ramos (5) und sein Vater waren am Mittwoch gerade auf dem Heimweg, als sie von der Einwanderungsbehörde (ICE) festgenommen wurden.

Noch bevor Liam (5) und sein Vater die Haustür öffnen konnten, wurden sie von ICE-Einsatzkräften überwältigt. (Symbolfoto) © OCTAVIO JONES / AFP

Nach Angaben des Schulbezirks Columbia Heights ereignete sich die Festnahme direkt in der Einfahrt des Familienhauses, berichtete The Guardian.

In einer Pressekonferenz teilte Zena Stenvik, Polizeichefin der Stadt Minneapolis, mit, dass sie sofort zum Haus der Familie gefahren sei. "Bei meiner Ankunft lief sogar noch der Motor des Autos - Liam und sein Vater waren aber schon in Gewahrsam", erklärte sie den Medien.

Besonders schockierend sei für Stenvik der Umgang mit dem Kind gewesen. Ein ICE-Beamter habe den Schuljungen aus dem Auto gezogen und ihn angewiesen, an der Haustür zu klingen.

Demnach solle er als "Köder" fungiert haben, um zu testen, ob sich noch weitere Personen im Haus befänden, erklärte die Polizeichefin.

"Ein Kind in diesem Alter als Mittel einzusetzen, um Informationen zu gewinnen, ist für mich unvorstellbar", sagte sie.

Auch auf Social Media zeigten sich viele Menschen über den ICE-Zugriff empört. Der Einsatz wurde fotografiert und mehrfach auf X geteilt.