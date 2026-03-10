Schicksal nach Horror-Sprung: So fand er seine Traumfrau

Minnesota (USA) - Trauriges Schicksal endet im Liebesglück: Ein Mann lernte durch seine Lähmung eine ganz besondere Frau kennen, die sein Leben veränderte.

Cole Syndor (30) und Charisma Jamison (31) lernten sich durch Coles Lähmung in der Reha kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/happilycharisma

2011 nahm das Schicksal von Cole Sydnor (30) seinen Lauf. Im Teenager-Alter sprang er in den James River im US-Bundesstaat Virginia, kam falsch auf und erlitt dadurch eine schwere Rückenmarksverletzung.

Ab diesem Zeitpunkt war der Amerikaner von der Brust abwärts gelähmt, wie People berichtet. Es standen zahlreiche Reha-Besuche auf dem Plan, sein Leben musste neu strukturiert werden.

Cole begann immer mehr, das Fitnessstudio der Rehabilitationseinrichtung Sheltering Arms Institute zu nutzen. Sechs Jahre nach seinem Unfall wurde sein Leben noch einmal auf den Kopf gestellt – dieses Mal aber positiv.

Bei einem Training lernte er die Therapeutin Charisma Jamison kennen. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemanden in meinem Alter kennenlernen würde, und ich gehe auch nicht zur Arbeit mit der Erwartung, dort jemanden für ein Date zu finden", erzählte die heute 31-Jährige gegenüber People.

"Ich gehe einfach arbeiten, um Menschen zu helfen, wieder in ihren Alltag zurückzufinden", hieß es weiter.