Erzieherin führt "Tratsch-Telefon" ein - Kinder dürfen ihre süßen Sorgen am Hörer loswerden
USA - Bei ihr dürfen sich die Kleinen wie die ganz Großen fühlen: Eine Kindergärtnerin hat für ihre Schützlinge ein "Tratsch-Telefon" eingeführt - und die Sorgen der Kids sind zuckersüß.
Die US-Amerikanerin Laurel Bates (34) teilt die niedlichen Nachrichten der Kinder regelmäßig auf ihrem TikTok-Account.
In den Videos erklärt sie auch, dass sie das Telefon vor mehreren Wochen eingeführt hat. Sollten die Kitakinder etwas auf dem Herzen haben, können sie den Hörer des Telefons nehmen und ihren Gedanken freien Lauf lassen.
"Ich dachte, ein Telefon wie dieses würde ihnen eine Möglichkeit geben, sich gesehen zu fühlen, und mir gleichzeitig erlauben, mehr Zeit für die Arbeit mit einzelnen Kindern zu haben", sagt die 34-Jährige gegenüber People.
Die Kids waren sofort begeistert von der Idee - doch einen Kniff gab es: "Was lustig war - die meisten hatten so ein Telefon noch nie zuvor gesehen. Ich musste ihnen zeigen, wie man es ans Ohr hält und wo man hineinspricht!"
Doch nachdem das kleine Problem beseitigt war, gingen schnell die ersten Nachrichten ein. So verpetzte ein Kind ein anderes, indem es der Erzieherin sagte: "Jemand hat zwei Radiergummis in seinem Federmäppchen!"
TikTok-Videos von Laurel Bates erreichen Tausende Likes
Laurel musste daraufhin lachen, da der Anrufer dabei vollkommen ernst gewesen sei. Sie erklärt weiter, dass diese Probleme für Erwachsene unwichtig erscheinen, für die Kids aber riesengroß seien.
Auch die Eltern der Kinder haben sich inzwischen bei der Erzieherin gemeldet und ihr durchweg positives Feedback gegeben. Zudem seien ihre Schützlinge aufgeblüht, hätten ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessert und ihr Selbstvertrauen gestärkt.
"Ich hoffe, die Leute nehmen aus meinen Videos mit, dass Lehren Spaß machen kann. (...) Am Ende des Tages bringen diese Kinder so viel Freude in mein Leben, und ich möchte diese Freude mit anderen teilen", so die 34-Jährige.
Inzwischen erreichen die niedlichen Beschwerden der Kinder auf TikTok mehrere Millionen Aufrufe und Tausende Likes - die Namen der Kids verändert sie in ihren Videos aufgrund der Privatsphäre jedoch.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/laurelbates