Mann versteckt 22 Kilo Dynamit in Höhle, doch das ist noch nicht alles
Bakersfield (USA) - Was Ermittler in einer abgelegenen Gegend nahe Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien entdeckten, klingt wie aus einem Thriller: Ein 44-jähriger Mann versteckte mehr als 22 Kilogramm Dynamit in einer unterirdischen Höhle. Gleichzeitig stellte er in seinem Wohnwagen offenbar Crystal Meth her.
Ein Gericht im Eastern District of California sprach am 17. Februar das Urteil gegen Matthew Henry Jacober aus, wie aus einer Mitteilung der Justiz hervorgeht.
Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, als verurteilter Straftäter illegal Sprengstoff besessen und gleichzeitig Crystal Meth hergestellt zu haben.
Laut Gerichtsunterlagen lagerte das Dynamit nur etwa drei bis viereinhalb Meter von dem Trailer entfernt, in dem Jacober lebte.
Zusätzlich fanden Ermittler unsachgemäß aufbewahrte Schrotpatronen in seinem Wohnbereich.
Die illegalen Gegenstände lagerten also in einer improvisierten Höhle direkt neben seinem Wohnort - ein enormes Sicherheitsrisiko.
Im Wohnwagen wartete die nächste Überraschung
In dem Wohnwagen stießen die Behörden auch auf Drogen. Ein Teil des Crystal Meth war bereits fertiggestellt, weitere Substanzen befanden sich noch im Herstellungsprozess und waren gerade dabei, von flüssiger in kristalline Form überzugehen.
Der Fall wiegt umso schwerer, weil Jacober bereits 2021 wegen des Baus eines Sprengkörpers ohne Genehmigung verurteilt worden war. Seitdem war es ihm ausdrücklich untersagt, Sprengstoff zu besitzen. Dennoch hortete er nun erneut eine erhebliche Menge Dynamit.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/FBI - Sacramento