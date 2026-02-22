Mann versteckt 22 Kilo Dynamit in Höhle, doch das ist noch nicht alles

Bakersfield (USA) - Was Ermittler in einer abgelegenen Gegend nahe Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien entdeckten, klingt wie aus einem Thriller: Ein 44-jähriger Mann versteckte mehr als 22 Kilogramm Dynamit in einer unterirdischen Höhle. Gleichzeitig stellte er in seinem Wohnwagen offenbar Crystal Meth her.

In einer improvisierten Höhle lagerte der Verurteilte über 22 Kilogramm Sprengstoff. © Screenshot/Facebook/fbi

Ein Gericht im Eastern District of California sprach am 17. Februar das Urteil gegen Matthew Henry Jacober aus, wie aus einer Mitteilung der Justiz hervorgeht.

Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, als verurteilter Straftäter illegal Sprengstoff besessen und gleichzeitig Crystal Meth hergestellt zu haben.

Laut Gerichtsunterlagen lagerte das Dynamit nur etwa drei bis viereinhalb Meter von dem Trailer entfernt, in dem Jacober lebte.

Zusätzlich fanden Ermittler unsachgemäß aufbewahrte Schrotpatronen in seinem Wohnbereich.

Die illegalen Gegenstände lagerten also in einer improvisierten Höhle direkt neben seinem Wohnort - ein enormes Sicherheitsrisiko.