Rapper stirbt mit nur 23 Jahren: Familie hegt schlimmen Verdacht
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Schock in der US-amerikanischen Rapszene: Rapper "Luci4", bürgerlich James Dear, ist mit nur 23 Jahren gestorben.
Die Todesnachricht teilten die Großeltern des Rappers gegenüber dem Promiportal "TMZ" mit. Demnach sei Dear am 22. Februar im Haus eines Freundes in Los Angeles gestorben.
Die Ursache für sein plötzliches Ableben sei noch unbekannt, hieß es. Doch die Familie hegt einen schlimmen Verdacht und vermutet, dass die vermeintlichen Freunde des Rappers für seinen Tod verantwortlich sein könnten.
Laut ihren Angaben sei sein Geldbeutel "leer geräumt" gewesen. Zudem hätten die Großeltern ihren Enkel vor den Leuten, mit denen er vor seinem Tod viel Zeit verbracht haben soll, gewarnt. Grund dafür sei Dears steigende Berühmtheit gewesen.
Wie die Feuerwehr dem Klatschportal mitteilte, sollen die Kameraden am Sonntag gegen 11.40 Uhr (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls zum Haus gerufen worden sein.
Als sie eintrafen, hätten sie den 23-Jährigen nur noch tot aufgefunden. Vermutlich war der junge Kalifornier schon in der Nacht gestorben. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden.
"BodyPartz" ging auf YouTube und TikTok viral
2021 wurde Luci4 erfolgreich
Die Polizei habe nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sei allerdings unklar, ob ein Verbrechen vorliegt.
Dear machte sich als Vorreiter des Sigilkore einen Namen. Dabei handelt es sich um ein düsteres Subgenre, das hauptsächlich auf TikTok sowie Soundcloud entstand und schnelle Rhythmen mit ästhetischen Elementen aus Okkultismus und Videospielen verbindet.
2021 schloss der junge Amerikaner einen Vertrag mit Atlantic Records und startete auf TikTok richtig durch. Sein Song "BodyPartz" ging mit über 4,3 Millionen Aufrufen auf YouTube durch die Decke und erreichte sogar Goldstatus.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@mymixtapez