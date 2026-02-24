Rapper stirbt mit nur 23 Jahren: Familie hegt schlimmen Verdacht

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Schock in der US-amerikanischen Rapszene: Rapper "Luci4", bürgerlich James Dear, ist mit nur 23 Jahren gestorben.

"Luci4" wurde nur 23 Jahre alt. Woran er starb, ist noch unklar. © Screenshot/Instagram/@mymixtapez

Die Todesnachricht teilten die Großeltern des Rappers gegenüber dem Promiportal "TMZ" mit. Demnach sei Dear am 22. Februar im Haus eines Freundes in Los Angeles gestorben.

Die Ursache für sein plötzliches Ableben sei noch unbekannt, hieß es. Doch die Familie hegt einen schlimmen Verdacht und vermutet, dass die vermeintlichen Freunde des Rappers für seinen Tod verantwortlich sein könnten.

Laut ihren Angaben sei sein Geldbeutel "leer geräumt" gewesen. Zudem hätten die Großeltern ihren Enkel vor den Leuten, mit denen er vor seinem Tod viel Zeit verbracht haben soll, gewarnt. Grund dafür sei Dears steigende Berühmtheit gewesen.

Wie die Feuerwehr dem Klatschportal mitteilte, sollen die Kameraden am Sonntag gegen 11.40 Uhr (Ortszeit) wegen eines medizinischen Notfalls zum Haus gerufen worden sein.

Als sie eintrafen, hätten sie den 23-Jährigen nur noch tot aufgefunden. Vermutlich war der junge Kalifornier schon in der Nacht gestorben. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden.